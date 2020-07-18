2020-07-18T15:05:13+03:00
Политика

В ЛНР женятся и рожают больше всего в Луганске и Алчевске

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ЛНР за полгода родилось более 2700 детей. Фото: ОД «Мир Луганщине»В ЛНР за полгода родилось более 2700 детей. Фото: ОД «Мир Луганщине»
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В Министерстве юстиции ЛНР рассказали, что за полгода - с января по июнь - зарегистрировали 1 379 браков и 2 704 рождений детей.

Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает Луганск – 452, на втором месте Свердловск – 155, на третьей позиции Алчевск – 127.

- Также в республике за I полугодие произведена государственная регистрация 2 704 рождений детей. Наибольшее количество малышей зарегистрировано в Луганске – 850, на втором месте Краснодон – 228, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Алчевск – 220, – говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Так что количество юных граждан ЛНР – и России тоже - в Республике стало больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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