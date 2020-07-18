2020-07-18T16:15:22+03:00
Политика

Украина собирается открыть возле всех КПВВ в Донбассе мобильные центры предоставления админуслуг

Сделают это, когда отменят карантин из-за угрозы коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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КПВВ на линии соприкосновения между ДНР и Украиной пока остаются закрытыми. Фото ГПСУКПВВ на линии соприкосновения между ДНР и Украиной пока остаются закрытыми. Фото ГПСУ
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В подконтрольной Киеву Донецкой области возле контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения будут работать мобильные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Проект будет реализован при поддержке программы развития ООН.

- Сразу после возобновления работы КПВВ и завершения карантина начнут работать ЦПАУ, услугами которых смогут воспользоваться жители с неподконтрольной территории, – сообщил замглавы Донецкой облгосадминистрации (ДонОГА) Вадим Филашкин.

В ДонОГА рассказали, что мобильный ЦПАУ - это специально оборудованный грузовой автомобиль, в котором размещаются рабочие места и места для посетителей. В частности, в этих ЦПАУ будут предоставлять паспортные услуги и обслуживать владельцев водительских прав.

Тем временем, КПВВ на линии соприкосновения между ДНР и Украиной остаются закрытыми. ДНР лишь раз в несколько дней открывает КПВВ «Еленовка», чтобы пропустить две-три сотни человек. Зато ежедневно сотни жителей выезжают в РФ за российскими паспортами. Количество граждан России, проживающих в республиках, уже достигло почти двухсот тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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