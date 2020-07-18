В Донбассе пожилая женщина за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа-инвалида

18 Июль 2020 2020-07-18T13:53:33+03:00

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61- летняя жительница подконтрольной Киеву Константиновки заказала убийство своего бывшего мужа-инвалида. Киллер должен был утопить жертву в пруду, инсценировав несчастный случай. В результате общая квартира перешла бы в собственность женщины.

- Полицейские установили по оперативной информации, что женщина подыскивает человека, который бы за денежное вознаграждение убил ее бывшего супруга. Было решено провести инсценировку преступления, - рассказали в полиции.

Злоумышленница передала «киллеру» задаток в размере 4500 гривен, фото жертвы, и доверенность на продажу квартиры, которую 57-летний бывший муж должен был подписать. По плану убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде. Ведь мужчина имеет инвалидность.

Бывший муж согласился принять участие в инсценировке преступления. Он оформил документы, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены. Потом нырнул в водоем, чтобы «киллер» сфотографировал и предоставил снимок в качестве доказательства «убийства».

Паспорт потерпевшего, документы на жилье и ключи от квартиры «киллер» передал заказчице. Перед тем, как рассчитаться с ним, женщина проверила подлинность доверенности у нотариуса. В момент передачи второй части вознаграждения в сумме 600 долларов злоумышленницу задержали.

За подготовку заказного убийства (ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 УК Украины) женщине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU