2020-07-18T12:38:47+03:00
Политика

«Белка посетила!» В Мариуполе мужик с топором кидался на прохожих

27-летний горожанин находится в розыске за мошенничество
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Агрессивного мужчину c топором обезвредили неравнодушные прохожие. Фото: НПУАгрессивного мужчину c топором обезвредили неравнодушные прохожие. Фото: НПУ
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Помутнение в голове 16 июля случилось жителя подконтрольного Украине Мариуполя. Мужчина с топором кидался на прохожих. Об этом сообщают местные жители.

В Центральном районе Мариуполя полицейские задержали агрессивного мужчину c топором. Инцидент произошел около 19.00 на улице Грушевского. Свидетели сообщили в полицию, что по улице ходит пьяный мужчина с топором. Он разбил автомобиль и кидался на прохожих.

- Посетила белка! - так отзывались о нем очевидцы.

- Что же творится в головах у этих людей! - комментируют другие.

Обезвредили мужчину неравнодушные прохожие. А позже в полиции выяснили, что 27-летний горожанин находится в розыске за мошенничество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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