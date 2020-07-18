«Белка посетила!» В Мариуполе мужик с топором кидался на прохожих
Помутнение в голове 16 июля случилось жителя подконтрольного Украине Мариуполя. Мужчина с топором кидался на прохожих. Об этом сообщают местные жители.
В Центральном районе Мариуполя полицейские задержали агрессивного мужчину c топором. Инцидент произошел около 19.00 на улице Грушевского. Свидетели сообщили в полицию, что по улице ходит пьяный мужчина с топором. Он разбил автомобиль и кидался на прохожих.
- Посетила белка! - так отзывались о нем очевидцы.
- Что же творится в головах у этих людей! - комментируют другие.
Обезвредили мужчину неравнодушные прохожие. А позже в полиции выяснили, что 27-летний горожанин находится в розыске за мошенничество.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пункт пропуска «Еленовка» в Донбассе за день пересекли более 300 человек
КПВВ на линии соприкосновения между ДНР и Украиной работал 17 июля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU