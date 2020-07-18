2020-07-18T10:55:08+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписаны 13 жителей, которые вылечились от COVID-19

Коронавирусом в ДНР за это время заболели 35 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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От коронавируса в ДНР вылечились 700 человекОт коронавируса в ДНР вылечились 700 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 35 жителей. При этом 13 человек вылечились от COVID-19. Всего на 18 июля медики зарегистрировали 1512 случаев коронавируса в ДНР.

- 35 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 13 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 700 человек. На лечении сейчас находятся 725 жителей.

Всего медики зафиксировали 87 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции. В минувшие сутки никто из заболевших не умер от COVID-19.

Тем временем, в ДНР разрешили с 15 июля всем жителям посещать морской курорт в Седово. Но при этом останавливаться только в пансионатах и у жителей, оформленных в качестве физлиц-предпринимателей.

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Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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