2020-07-18T10:09:44+03:00
Политика

«Спасал кошку!» Сотрудники МЧС ДНР сняли жителя Горловки с балкона седьмого этажа

39-летний мужчина, спасая животное, сам попал в ловушку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Чтобы добраться на седьмой этаж, спасатели использовали автолестницу. Фото МЧС ЛНРЧтобы добраться на седьмой этаж, спасатели использовали автолестницу. Фото МЧС ЛНР
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Сегодня, 18 июля, сотрудники МЧС ДНР сняли 39-летнего жителя Горловки с балкона седьмого этажа. Его спустили с автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Происшествие случилось в Никитовском районе, в девятиэтажке на улице 60 лет СССР.

- Установлено, что мужчина для спасения кошки спустился с балкона восьмого этажа на балкон седьмого этажа, а обратно самостоятельно подняться не смог, - рассказали в спасательном ведомстве.

От МЧС ДНР привлекалось 2 спецмашины и 6 сотрудников.

Кстати, в минувший день спасатели пришли на помощь подростку, который забрался на дерево, но не смог самостоятельно спуститься.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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