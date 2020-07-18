«Спасал кошку!» Сотрудники МЧС ДНР сняли жителя Горловки с балкона седьмого этажа

18 Июль 2020 2020-07-18T10:09:44+03:00

Чтобы добраться на седьмой этаж, спасатели использовали автолестницу. Фото МЧС ЛНР

39-летний мужчина, спасая животное, сам попал в ловушку

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 июля, сотрудники МЧС ДНР сняли 39-летнего жителя Горловки с балкона седьмого этажа. Его спустили с автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Происшествие случилось в Никитовском районе, в девятиэтажке на улице 60 лет СССР.

- Установлено, что мужчина для спасения кошки спустился с балкона восьмого этажа на балкон седьмого этажа, а обратно самостоятельно подняться не смог, - рассказали в спасательном ведомстве.

От МЧС ДНР привлекалось 2 спецмашины и 6 сотрудников.

Кстати, в минувший день спасатели пришли на помощь подростку, который забрался на дерево, но не смог самостоятельно спуститься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками

Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU