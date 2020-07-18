Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики

18 Июль 2020 2020-07-18T09:45:38+03:00

От коронавируса в ЛНР за это время вылечились 8 человек

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Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболели 4 жителя. Также зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

По результатам двух отрицательных тестов было выписано 8 человек. А всего в Республике вылечились от коронавируса 512 человек.

Число заболевших за все это время составило 595 человек. Умерли 15 жителей.

Несмотря на значительные ослабления ограничительных мер, в Министерстве здравоохранения ЛНР напоминают о важности санитарно-гигиенических рекомендаций. В частности, надо соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки. А в местах большого скопления людей надевать маску.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU