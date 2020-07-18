Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики
Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболели 4 жителя. Также зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
По результатам двух отрицательных тестов было выписано 8 человек. А всего в Республике вылечились от коронавируса 512 человек.
Число заболевших за все это время составило 595 человек. Умерли 15 жителей.
Несмотря на значительные ослабления ограничительных мер, в Министерстве здравоохранения ЛНР напоминают о важности санитарно-гигиенических рекомендаций. В частности, надо соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки. А в местах большого скопления людей надевать маску.
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ИСТОЧНИК KP.RU