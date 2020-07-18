2020-07-18T09:45:38+03:00
Политика

Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики

От коронавируса в ЛНР за это время вылечились 8 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендацийМедики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендацийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболели 4 жителя. Также зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

По результатам двух отрицательных тестов было выписано 8 человек. А всего в Республике вылечились от коронавируса 512 человек.

Число заболевших за все это время составило 595 человек. Умерли 15 жителей.

Несмотря на значительные ослабления ограничительных мер, в Министерстве здравоохранения ЛНР напоминают о важности санитарно-гигиенических рекомендаций. В частности, надо соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки. А в местах большого скопления людей надевать маску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Спасал кошку!» Сотрудники МЧС ДНР сняли жителя Горловки с балкона седьмого этажа
Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики
Пункт пропуска «Еленовка» в Донбассе за день пересекли более 300 человек
В ДНР водителям разрешили до 1 октября ездить без полиса ОСАГО
Погода в Донецке на день: 18 июля будет малооблачно, дождь, +18 градусов
Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов тепла
В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенца
В ДНР приняли Семейный кодекс
В МГБ ДНР сделали срочное заявление о причасти украинских спецслужб к терактам в ДНР и Крыму
В Донецке расцвели экзотические растения Средиземноморья
Почти 10 тысяч жителей ДНР подали документы на пересечение границы с Россией, ЛНР и Украиной
Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса
Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов
От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 12 человек
Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР
17 июля в Луганске пройдут ливни
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Есть пострадавшие: автобус, ехавший из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП под Липецком
«Ребят выдернули с передовой»: В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР
Погода в Луганске на день: 17 июля - гроза и штормовое предупреждение
Погода в Донецке на день: Вечером 17 июля ожидается сильный дождь
На Украине признали, что у Донбасса есть единственный источник питьевой воды – и даже его обстреливают ВСУ
Киев перебросил снайперов на передовую в Донбасс
В Донецке стали доступны тесты ПЦР на коронавирус
17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»
Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию