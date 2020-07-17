2020-07-17T18:08:14+03:00
Политика

Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавирусаЧетыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Четыре украинский военных скончались в результате испытаний на себе американской вакцины от COVID-19. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Пятнадцать кандидатов, в том числе десять военных ВСУ, заболевших коронавирусом, были утверждены для практических испытаний лекарства и вакцины, которые проводят в Харьковской области американские вирусологи. Во время исследований восемь испытуемых были переведены в отделение неотложной помощи, жизнь троих поддерживалась аппаратами искусственной вентиляции легких.

- Врачи неотложки, борющиеся за жизнь пациентов, не могли оказать им необходимую помощь, так как не обладали информацией о составе введенных инъекций. В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, - сообщил Александр Мазейкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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