Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса
Четыре украинский военных скончались в результате испытаний на себе американской вакцины от COVID-19. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
Пятнадцать кандидатов, в том числе десять военных ВСУ, заболевших коронавирусом, были утверждены для практических испытаний лекарства и вакцины, которые проводят в Харьковской области американские вирусологи. Во время исследований восемь испытуемых были переведены в отделение неотложной помощи, жизнь троих поддерживалась аппаратами искусственной вентиляции легких.
- Врачи неотложки, борющиеся за жизнь пациентов, не могли оказать им необходимую помощь, так как не обладали информацией о составе введенных инъекций. В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, - сообщил Александр Мазейкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Наемник из США – Шон Фуллер: В ДНР установили личность погибшего под Горловкой украинского диверсанта
Он был известен как специалист подрывного дела (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU