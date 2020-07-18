В ДНР водителям разрешили до 1 октября ездить без полиса ОСАГО

18 Июль 2020 2020-07-18T08:01:54+03:00

Водители в Республике вот уже 6 лет ездят по дорогам без страховок Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Депутаты Народного Совета в очередной раз продлили отсрочку наступления ответственности за отсутствие страховки

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Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - отложили до 1 октября 2020 года вступление в силу норм обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе НС Республики.

Депутат Наталья Чекарева, которая представила в парламенте документ, объяснила, что необходимость отсрочки связана с тем, что владельцы транспортных средств не могут получить страховой полис и застраховать риск своей гражданской ответственности в связи с отсутствием механизма заключения договоров обязательного страхования. Это обусловлено подготовительными работами, выполняемыми страховщиком.

Напомним, что ОСАГО – вид страхования ответственности, позволяющий компенсировать вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Закон об ОСАГО был принят в ДНР год назад. А в целом водители в Республике вот уже 6 лет ездят по дорогам без страховок. Впору это «достижение» записать в Книгу рекордов Гиннеса. Наравне со сроком действия комендантского часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU