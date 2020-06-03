ОСАГО в ДНР: Автовладельцев обязали до 1 августа оформить полис, но страховку пока не выдают

Полисы ОСАГО в ДНР пока не получил ни один автовладелец. Хотя в Республике год назад был принят Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Но до сих пор он полноценно не работает. Водители улаживают последствия аварий без участия страховщиков.

И ОПЯТЬ НЕРЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

В конце мая Народный Совет ДНР в очередной раз перенес срок введения административной ответственности для владельцев транспорта, у которых нет страхового полиса. С 1 июня на 1 августа. Среди водителей это решение вызвало ажиотаж.

- Многие водители давно ждут введение ОСАГО, - говорит житель Донецка Анатолий Назаров. – Все же легче заплатить за полис, чем расплачиваться с владельцем поврежденной в аварии машины. Но как в Республике собираются успеть в двухмесячный срок выдать полисы всем желающим? И это в условиях ограничений из-за коронавируса.

Словно предваряя негативную реакцию, председатель комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова сказала, что может быть, придется еще пролонгировать срок. Также депутат сообщила, что сейчас зарегистрирована только одна страховая компания. На подходе еще несколько.

Народный Совет внес другие важные изменения в Закон об «автогражданке». В частности, физические лица не могут быть страховыми агентами. Также исключается применение страховщиками франшизы при возмещении убытков страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования.

– Устанавливается возможность проведения независимой экспертизы транспортного средства, иного имущества или их остатков при причинении вреда имуществу потерпевшего для выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера убытков, подлежащих возмещению страховщиком, - отметила Марина Жейнова.

А еще страхователя наделили правом на обжалование страховых тарифов, рассчитанных страховщиком, с учетом поправочных коэффициентов.

Видимо, это не все изменения, которые ожидают «автогражданку» в ДНР. В Республике изучают и используют опыт России – а там тоже все постоянно меняется. К тому же в ДНР нет общего закона об организации страхового дела. Марина Жейнова пообещала, что он будет принят в ближайшее время.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ПОЛИС

Единственный на сегодня страховщик - ООО «Страховая компания «Хатхор» - пока не оформляет полисы ОСАГО. Нет бланков. Об этом мне сообщили в компании по телефону. О сроках начала страхования тоже не могут сказать.

- Обязательно известим на нашем сайте, - сказала представитель страховщика.

А пока на сайте СК «Хатхор» можно предварительно подсчитать, во сколько обойдется полис у этого страховщика.

Для среднестатистического жителя Донецка, владеющего легковым автомобилем с двигателем объемом от 1400 до 2000 куб. см, годовая страховка будет стоить 2175 рублей. Для пенсионеров и инвалидов – 1208 рублей. Если же вы моложе 22 лет и ваш водительский стаж не превышает 3 лет, то за полис ОСАГО вам придется выложить 3915 рублей. Для жителей других городов ДНР тарифы меньше.

Впрочем, в страховой компании предупреждают, что окончательный расчет стоимости страховки будет производиться специалистом в местах реализации полисов ОСАГО при подаче всех необходимых документов.

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