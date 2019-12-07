2019-12-07T09:52:47+03:00
Политика

В ДНР подсчитали, сколько владельцы машин заплатят за полис ОСАГО

В ближайшие два месяца в Республике начнется бум автострахования
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Введение полисов ОСАГО упростит решение финансовых споров между водителями в случае аварии. Фото: mvddnr.ruВведение полисов ОСАГО упростит решение финансовых споров между водителями в случае аварии. Фото: mvddnr.ru
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Центральный республиканский банк ДНР утвердил размеры страховых тарифов по договору (страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорта. Постановление №222 от 21 ноября 2019 года уже вступило в силу. Его текст опубликован на сайте ЦРБ в разделе «Регистрация, регулирование и лицензирование финансовых учреждений».

Документом определены базовые ставки страхового тарифа, их минимальное и максимальное значение для различных транспортных средств:

• для мотоциклов/мопедов это 214 руб. (минимум) и 433 руб. (максимум);

• для транспортных средств категории «В» и «ВЕ» физических лиц физлиц-предпринимателей – 845 и 1521 руб.;

• транспортных средств категории «В» и «ВЕ» юридических лиц – 633 и 896 руб.;

• транспортных средств, используемых в качестве такси – 1265 и 2278 руб.;

• транспортных средств категории «С», «С1», «СЕ» и «С1Е» с разрешенной максимальной массой до 16 тонн - 846 и 1555 руб.;

• транспортных средств категории «С», «С1», «СЕ» и «С1Е» с разрешенной максимальной массой более 16 тонн - 1301 и 2342 руб.

В зависимости от города регистрации транспорта установлены повышающие коэффициенты тарифов. Самый высокий в Донецке – 1,3. В Макеевке и Горловке – 1,2. В Енакиево и Харцызске – 1,1. В других населенных пунктах тариф не повышается.

Установлены повышающие коэффициенты и для легковых автомобилей - в зависимости от объема и мощности двигателя. Также предусмотрены коэффициенты в зависимости от периода страхования, водительского стажа и количества лиц, допущенных к управлению машиной.

- Многие водители давно ждут введение ОСАГО, - считает автомобилист из Донецка Анатолий Назаров. – Все же легче заплатить за полис, чем расплачиваться с владельцем поврежденной в аварии машины. А бывает и наоборот – трудно истребовать деньги на ремонт от виновника происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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