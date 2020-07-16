Наемник из США – Шон Фуллер: В ДНР установили личность погибшего под Горловкой украинского диверсанта

16 Июль 2020 2020-07-16T16:02:40+03:00

В НМ ДНР сообщили, что найденное на месте имущество и вооружение представляет собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО. (На фото - облегчённый шлем «MICH/ACH-ССО») Фото: НМ ДНР

Он был известен как специалист подрывного дела

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В Управлении Народной милиции ДНР рассказали, что в составе подорвавшейся на минах диверсионной группы ВСУ был наемник из США.

- Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами, – сообщил на брифинге заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Также сообщается, что на головном уборе и воротнике погибшего была нацистская символика.

Напомним, 13 июля в направлении позиций НМ ДНР выдвинулись шесть украинских диверсантов. Они наткнулись на минное поле. Один погиб на месте. НМ ДНР эвакуировала тело погибшего и передала его украинской стороне. Также Республика предоставила гарантии безопасности для поиска тел других заявленных Украиной военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU