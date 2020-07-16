2020-07-16T15:50:59+03:00
Политика

Срочное заявление НМ ДНР: Под Горловкой обнаружено тело второго диверсанта ВСУ

Украинская диверсионная группа подорвалась на минах под Горловкой
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением. Фото: УНМ ДНРДиверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением. Фото: УНМ ДНР
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В районе Горловки найдено тело второго диверсанта вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта, - говорится в сообщении.

Басурин отметил, что у погибшего был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.

- Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные группы, - рассказал Эдуард Александрович.

Напомним, 13 июля в направлении позиций ДНР в поселке выдвинулась диверсионная группа ВСУ в составе шести человек. Они вышли на минное поле, где сработали заряды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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