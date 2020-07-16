Срочное заявление НМ ДНР: Под Горловкой обнаружено тело второго диверсанта ВСУ
В районе Горловки найдено тело второго диверсанта вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта, - говорится в сообщении.
Басурин отметил, что у погибшего был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.
- Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные группы, - рассказал Эдуард Александрович.
Напомним, 13 июля в направлении позиций ДНР в поселке выдвинулась диверсионная группа ВСУ в составе шести человек. Они вышли на минное поле, где сработали заряды.
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ИСТОЧНИК KP.RU