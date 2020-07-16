Киевские силовики разместились в частных домах поселка Мироновский

16 Июль 2020 2020-07-16T13:47:25+03:00

А на приусадебных территориях разместили бронетехнику

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Украинские вооруженные формирования заняли частные дома в поселке Мироновский, что на Луганщине. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В частном секторе населенного пункта Мироновский боевики 24-й бригады самовольно заняли частные домовладения, расквартировав в населенном пункте до 25 человек личного состава и разместив на приусадебных участках три БТР, - рассказал он.

Филипоненко обратился к жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса, призвав их не бояться украинских преступников.

- А отстаивать свои права, обращаясь в органы местного самоуправления, военно-гражданскую администрацию и штаб «ООС», - говорит офицер пресс-службы УНМ ЛНР. - Именно эти представители власти обязаны обеспечивать соблюдение прав граждан на оккупированных территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU