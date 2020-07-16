Киевские силовики разместились в частных домах поселка Мироновский
Украинские вооруженные формирования заняли частные дома в поселке Мироновский, что на Луганщине. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- В частном секторе населенного пункта Мироновский боевики 24-й бригады самовольно заняли частные домовладения, расквартировав в населенном пункте до 25 человек личного состава и разместив на приусадебных участках три БТР, - рассказал он.
Филипоненко обратился к жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса, призвав их не бояться украинских преступников.
- А отстаивать свои права, обращаясь в органы местного самоуправления, военно-гражданскую администрацию и штаб «ООС», - говорит офицер пресс-службы УНМ ЛНР. - Именно эти представители власти обязаны обеспечивать соблюдение прав граждан на оккупированных территориях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке подростки у водоема нашли сумку с боеприпасами
Подростки обратились к полицейским и рассказали им о находке (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU