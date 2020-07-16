2020-07-16T12:28:46+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по ДНР 39 боеприпасов

Под обстрел попали донецкое и мариупольское направления
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружиеВСУ применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружиеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 39 единиц.

Для обстрела территории Республики киевские силовики применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие

- Обстрелы на донецком направлении велись по районам поселков Александровка и шахты «Трудовская», на мариупольском под огнем оказались окрестности сел Куликово и Коминтерново, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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