Украинская армия выпустила по ДНР 39 боеприпасов

16 Июль 2020 2020-07-16T12:28:46+03:00

Под обстрел попали донецкое и мариупольское направления

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 39 единиц.

Для обстрела территории Республики киевские силовики применяли 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие

- Обстрелы на донецком направлении велись по районам поселков Александровка и шахты «Трудовская», на мариупольском под огнем оказались окрестности сел Куликово и Коминтерново, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 18 жителей

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1444 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU