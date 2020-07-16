Погода в Луганске на день: 16 июля температура воздуха поднимется до +28 градусов

16 Июль 2020 2020-07-16T10:09:36+03:00

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Погода в Луганской Народной Республике 16 июля будет теплой. Температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики.

- 16 июля на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, - говорится в сообщении.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Свердловске, Перевальске, Стаханове и Первомайске 24-26 градусов выше нуля.

Народный прогноз: 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU