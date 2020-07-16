Погода в Донецке на день: 16 июля будет облачно, до +26

16 Июль 2020 2020-07-16T09:24:59+03:00

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В четверг, 16 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

- В Донецке ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 23 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 19 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 1,7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU