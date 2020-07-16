Погода в Донецке на день: 16 июля будет облачно, до +26
В четверг, 16 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.
- В Донецке ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков.
Утром температура воздуха покажет 23 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 19 градусов тепла.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Скорость ветра до 1,7 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово
Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU