«Родился в рубашке»: В Шахтерске легковой автомобиль врезался в прицеп грузового тягача

15 Июль 2020 2020-07-15T19:40:52+03:00

В ведомстве добавили, что с начала года в Республике к административной ответственности привлечены более 2,5 тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Фото: МВД ДНР

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13 июля житель Шахтерска в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля и в результате попал в ДТП. Мужчина чудом остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Столкновение произошло с прицепом грузового тягача. В результате машина проехала между его колесами. Со стороны водителя легковой автомобиль сильно пострадал. Но мужчина за рулем отделался травмами.

— При оформлении материалов ДТП правоохранители выявили у водителя и пассажира «ВАЗа» признаки алкогольного опьянения. В ходе уточнения обстоятельств происшествия было установлено, что водитель легковушки уснул за рулем во время движения, — говорится в сообщении.

При этом регистрационных документов или водительского удостоверения при себе у мужчины найдено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU