«Родился в рубашке»: В Шахтерске легковой автомобиль врезался в прицеп грузового тягача
13 июля житель Шахтерска в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля и в результате попал в ДТП. Мужчина чудом остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
Столкновение произошло с прицепом грузового тягача. В результате машина проехала между его колесами. Со стороны водителя легковой автомобиль сильно пострадал. Но мужчина за рулем отделался травмами.
— При оформлении материалов ДТП правоохранители выявили у водителя и пассажира «ВАЗа» признаки алкогольного опьянения. В ходе уточнения обстоятельств происшествия было установлено, что водитель легковушки уснул за рулем во время движения, — говорится в сообщении.
При этом регистрационных документов или водительского удостоверения при себе у мужчины найдено не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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