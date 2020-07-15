2020-07-15T18:59:23+03:00
Политика

Донецкий политолог: Верховная рада Украины сегодня фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу

Украинский парламент решил, что сначала надо взять под контроль всю территорию ЛНР и ДНР, а потом провести местные выборы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Верховной раде решили, что местные выборы в Донбассе надо провести под дулами автоматов украинских солдат. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ Верховной раде решили, что местные выборы в Донбассе надо провести под дулами автоматов украинских солдат. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня Верховная рада Украины фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу. Украинские депутаты решили, что сначала надо взять под контроль всю территорию ЛНР и ДНР, а потом провести местные выборы. Это противоречит Минским соглашения, которые определяют иной порядок.

Верховная рада приняла проект постановления о проведении местных выборов. Решение поддержали 326 народных депутатов. Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.

Депутаты решили, что местные выборы на нынешней территории ДНР и ЛНР будут назначены отдельным законом при условии вывода всех вооруженных формирований, взятия под контроль границы с Россией, восстановления конституционного строя по-украински и создания условий для проведения выборов согласно стандартам ОБСЕ.

- Верховная рада Украины фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Соглашения определяют, что передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования. Но в Киеве считают, что местные выборы в Донбассе надо провести под дулами автоматов украинских солдат.

Политолог уверен, что команда Зеленского взяла курс на обострение ситуации в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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