Донецкий политолог: Верховная рада Украины сегодня фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу
Сегодня Верховная рада Украины фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу. Украинские депутаты решили, что сначала надо взять под контроль всю территорию ЛНР и ДНР, а потом провести местные выборы. Это противоречит Минским соглашения, которые определяют иной порядок.
Верховная рада приняла проект постановления о проведении местных выборов. Решение поддержали 326 народных депутатов. Выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.
Депутаты решили, что местные выборы на нынешней территории ДНР и ЛНР будут назначены отдельным законом при условии вывода всех вооруженных формирований, взятия под контроль границы с Россией, восстановления конституционного строя по-украински и создания условий для проведения выборов согласно стандартам ОБСЕ.
- Верховная рада Украины фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Соглашения определяют, что передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования. Но в Киеве считают, что местные выборы в Донбассе надо провести под дулами автоматов украинских солдат.
Политолог уверен, что команда Зеленского взяла курс на обострение ситуации в Донбассе.
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ИСТОЧНИК KP.RU