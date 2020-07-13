Зачем Украина хочет включить Великобританию и США в Нормандский формат переговоров по Донбассу

Алексей Резников на переговорах по Донбассу стал главным «рупором» Украины. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Украина хочет включить в Минский и Нормандский форматы переговоров по Донбассу США и Великобританию. Об этом заявил вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе Алексей Резников.

- Мы заинтересованы, чтобы диалог, который ведется сегодня с Россией с помощью ОБСЕ в Минском формате и в Нормандском формате с помощью Германии и Франции, был расширен при участии Британии, США, – сказал вице-премьер в эфире украинского телеканала.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Киев ищет любую возможность для отказа от выполнения Минских договоренностей.

- Германия и Франция, как участники Нормандского формата, все чаще требуют от Владимира Зеленского начать выполнение соглашений. Включение США и Великобритании в переговоры приведет лишь к усилению давления на Россию в вопросе пересмотра Минских договоренностей. Конечная цель «переформатирования» - выход украинских войск на границу с Россией, ликвидация ДНР и ЛНР, расправа со всеми, кто причастен к деятельности республик. Естественно, что никакого особого статуса для Донбасса не будет, - отмечает Кузьменко.

Ко всему прочему, Украина преследует и меркантильные цели. Алексей Резников открыто заявил, что Киев рассчитывает на финансово-техническую помощь от Великобритании и США.

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