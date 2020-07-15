Коронавирус в ЛНР за сутки выявили у одного жителя

15 Июль 2020 2020-07-15T13:06:20+03:00

Минздрав ЛНР заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии коронавирус в ЛНР был выявлен у 577 жителей

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За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР был выявлен только у одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Всего по состоянию на 09.00 15 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 577, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки летальных случаев зарегистрировано не было.

По состоянию на утро 15 июля известно, что из больниц Республики выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в общей сложности 487 жителей, еще 14 человек умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU