2020-07-15T12:07:34+03:00
Политика

Пострадавшие при обстреле Александровки мать и сын находятся в удовлетворительном состоянии

Жизням пациентов ничего не угрожает
Екатерина Сорока
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Обстрелы Александровки идут почти ежедневноОбстрелы Александровки идут почти ежедневноФото: Иван МАКЕЕВ
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Пострадавшие при вчерашнем обстреле Александровки мать и сын были доставлены в Центральную городскую больницу номер 14, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент местные медики расценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— На данный момент состояние пострадавших медики расценивают как удовлетворительное, они находятся под наблюдением. Накануне им была оказана вся необходимая оперативная медицинская помощь. Жизням пациентов ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее донецкий волонтер Андрей Лысенко сообщил «Комсомолке», что пострадавших «Скорая» увезла до завершения обстрела.

— Это был какой-то ад! Снаряды летели прямо по центру села – на людей и дома. Как минимум, в три дома попадания. Но самое страшное – ранены люди. Мать 42-х лет получила множественные осколочные ранения ног, а сын ее, которому только 18 лет, получил ранения груди. Там тяжелые ранения, — рассказал волонтер.

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О последствиях обстрела Александровки "Комсомолке" рассказал донецкий волонтер Андрей Лысенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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