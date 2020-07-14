2020-07-14T23:00:06+03:00
Общество

15 июля "Лугансквода" прекратит водоснабжение южной части столицы Республики

Идет подготовка к осенне-зимнему периоду
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Воду отключат на сутки.Воду отключат на сутки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 15 июля прекратит водоснабжение южной части столицы Республики в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период.

- В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции "Артемовская" в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная, - сообщила пресс-служба предприятия.

Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля.

В "Луганскводе" призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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