15 июля "Лугансквода" прекратит водоснабжение южной части столицы Республики
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 15 июля прекратит водоснабжение южной части столицы Республики в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период.
- В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на насосной станции "Артемовская" в Луганске, 15 июля с 08:00 будет прекращена подача воды потребителям Артемовского района, а именно: поселка Косиора, кварталов Мирный, Ольховский, Заречный, Степной, Южный, Героев Сталинграда, Ленинского Комсомола и улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная, - сообщила пресс-служба предприятия.
Возобновить водоснабжение планируется к утру 16 июля.
В "Луганскводе" призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU