2020-07-14T20:30:15+03:00
Туризм

Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты

Сняты ограничения на въезд в Новоазовский район, введенные ранее в связи с коронавирусной инфекцией
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Доступ в Седово открыт.Доступ в Седово открыт.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Курортные поселки ДНР на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля.

- Понимаю важность летнего оздоровления не только для детей, но и для взрослых. Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха, — заявил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин. — 15 июля будут сняты ограничения на въезд в Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Все желающие смогут проехать в курортные поселки на берегу Азовского моря.

На сегодня открыты пансионаты, проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, зарегистрированы лица, осуществляющие услуги по размещению отдыхающих и т.д.

До этого въезд в Седово был доступен только по заранее составленным спискам, которые пансионаты и ФЛП передавали в Новоазовскую администрацию, а затем на блокпост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе

У президента Украины стремительно падают рейтинги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты
Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой
Украинские спецслужбы копируют данные с телефонов пересекающих линию разграничения жителей ЛНР
"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности
Украинские вояки избили местного жителя за отказ дать им воды
ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе
Военные ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, которого бросили свои
Новые талоны с розами посвящены Донецку
Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина
Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»
Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ
Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым