Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты

14 Июль 2020 2020-07-14T20:30:15+03:00

Сняты ограничения на въезд в Новоазовский район, введенные ранее в связи с коронавирусной инфекцией

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Курортные поселки ДНР на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля.

- Понимаю важность летнего оздоровления не только для детей, но и для взрослых. Межведомственным оперативном штабом проработаны все вопросы организации безопасного отдыха, — заявил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин. — 15 июля будут сняты ограничения на въезд в Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Все желающие смогут проехать в курортные поселки на берегу Азовского моря.

На сегодня открыты пансионаты, проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, зарегистрированы лица, осуществляющие услуги по размещению отдыхающих и т.д.

До этого въезд в Седово был доступен только по заранее составленным спискам, которые пансионаты и ФЛП передавали в Новоазовскую администрацию, а затем на блокпост.

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ИСТОЧНИК KP.RU