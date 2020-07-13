Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе

Зеленского призывают уйти в отставку. Фото: Сайт президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского призывают уйти в отставку, так как ему не удалось прекратить конфликт в Донбассе. С таким призывом выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее депутаты напомнили, что на президентских выборах нынешнему президенту незалежной помог победить лозунг «Мир — за год!».

- Пока Зе-команда окончательно не опустошила Украину, она должна вслед за своими предшественниками сложить полномочия и уйти в отставку, - говорится в заявлении политсилы.

Также в партии отметили, что сегодня «Зе-власть стала клоном режима Порошенко». Жители Республик Донбасса неоднократно заявляли, что с приходом к власти Зеленского тише не стало.

- Лупят как раньше, а бывает и посильнее! – говорит жительница горловского поселка Гольмовский Ирина Егоровна. – Только по телевизору показывали, как он (Зеленский) обещает мир. На деле же все иначе – обстрелы просто не прекращаются. Каждый день ходим со страхом, что прилетит снаряд.

Читайте также

Денис Пушилин отметил судьбоносность контроля над Иловайском для становления Республики

Сегодня шестая годовщина первого обстрела Иловайска украинской армией (подробнее)