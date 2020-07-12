«Это одна из главных наших военных побед» Денис Пушилин отметил судьбоносность контроля над Иловайском для становления Республики

12 Июль 2020 2020-07-12T20:44:16+03:00

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Сегодня, 12 июля, Глава ДНР Денис Пушилин в шестую годовщину первого обстрела Иловайска украинской армией почтил память погибших защитников и жителей города.

- В битве за Иловайск Республика одержала одну из главных военных побед. Уже спустя несколько недель после начала героической обороны города часть вражеских подразделений обратилась в позорное бегство, а большинство оказались замкнуты в Иловайском котле. Это поражение существенно ослабило боевой дух противника. Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края, - сказал Пушилин у воинского мемориала в Иловайске.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к Вечному огню мемориала «Скорбящей матери». Летом 2014 года ВСУ собирались взять в кольцо Донецк. Контроль над Иловайском в этой операции имел стратегическое значение.

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ИСТОЧНИК KP.RU