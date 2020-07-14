Украинские спецслужбы копируют данные с телефонов пересекающих линию разграничения жителей ЛНР
Служба безопасности Украины копирует информацию с мобильных телефонов жителей Луганской Народной Республики, которые пересекают линию разграничения через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- На КПВВ прибыли специалисты входящего в структуру СБУ департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, которые осуществляют выборочный досмотр смартфонов у лиц, переходящих на территорию, подконтрольную Украине, - сказал он.
Филипоненко отметил, что с помощью специальной программы сбушники делают копии всей информации, хранящейся и даже удаленной с телефона.
- Эти данные потом анализируют специалисты департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ с целью формирования доказательной базы для задержания граждан ЛНР по обвинению в сепаратизме, склонения к сотрудничеству, а также получения разведданных, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU