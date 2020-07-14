Военные ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, которого бросили свои

14 Июль 2020 2020-07-14T14:30:40+03:00

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Военные ДНР эвакуировали тело погибшего под Горловкой морпеха диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Диверсант подорвался на мине.

У погибшего обнаружена экипировка и вооружение для спецподразделений, в частности, автомат АКМ с глушителем, телескопическим прикладом, эргономичной рукояткой, планкой Пикатини.

- Народной милицией по запросу СЦКК украинской стороны не раз предоставлялись гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего. В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника. Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137-го батальона 35-й бригады, оставленного командованием морской пехоты, и готовы его передать родственникам, – заявили в Управлении Народной милиции (УНМ) Республики.

Это далеко не первый случай, когда ВСУ бросают своих, а погибших списывают в небоевые потери, о чем вряд ли узнают родственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU