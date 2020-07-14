Новые талоны с розами посвящены Донецку

14 Июль 2020 2020-07-14T12:25:17+03:00

Серия из семи талонов поступит в продажу с 24 июля

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С 24 июля в продажу поступит новая серия билетов в общественный транспорт.

- Очередную серию из семи билетов мы решили посвятить нашему любимому городу роз – Донецку. Он этого достоин, - рассказали «Комсомолке» в КП «Донэлектроавтотранс».

На сегодня это самая крупная серия билетов, которая выходила в продажу.

- Я потрясена была Донецком, приехав сюда в гости. Кругом – розы. Причем мои друзья сказали, что розы в городе цветут с весны и до самой поздней осени, - восхищена жительница России Татьяна. - А чего стоят ваши знаменитые сувениры - кованые розы, растущие из гильз снарядов!?

В серии представлены семь разных видов Донецка – площади, скверы, парки и все они объединены знаменитыми донецкими розами. А потому коллекционерам придется потрудиться, чтобы собрать всю серию.

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ИСТОЧНИК KP.RU