2020-07-14T16:09:38+03:00
Политика

Украинские вояки избили местного жителя за отказ дать им воды

Житель Троицкого на Луганщине попал в реанимацию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Почти 80 военнослужащих ВСУ менее чем за неделю отравились некачественной водой.Почти 80 военнослужащих ВСУ менее чем за неделю отравились некачественной водой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Житель Троицкого попал в реанимацию после избиения бойцами ВСУ, которым от отказал в доступе к воде. Оказывается, командир 24-й бригады полковник Валерий Гудзь разрешил украинским воякам пользоваться колодцами и скважинами жителей.

- Житель частного домовладения по улице Фрунзе, 54-летний мужчина, попытался оказать сопротивление и не пустить военных на свою территорию, в результате чего получил телесные увечья и госпитализирован в реанимацию, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "в условиях недостатка воды и засушливого сезона подразделения тылового обеспечения без согласия владельцев проникают на территорию частных домовладений и с использованием дизельных насосных станций осушают источники воды, необходимые населению на обеспечения собственных нужд".

Кроме того, комендантская служба бригады усилила патрулирование в городе и задерживает мужчин, собирающихся на улице группами больше трех человек, чтобы не допустить даже намека на протест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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