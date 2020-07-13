2020-07-13T17:23:52+03:00
Политика

Глава МИД Украины сделал заявление по Донбассу

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает особый статус Донбасса
Никита МАКАРЕНКОВ
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Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает особый статус Донбасса. Фото: Фейсбук / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба заявил, что Украина не рассматривает особый статус Донбасса. Фото: Фейсбук / Dmytro Kuleba
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Уже неоднократно украинская сторона демонстрировала свое желание отказаться от Минских соглашений. И снова заявление, которое противоречит достигнутым договоренностям. Его сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью «Сегодня» министр отметил, что Украина не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса Донбасса.

- Мы — независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами, - заявил Дмитрий Кулеба.

Война в Донбассе продолжается уже седьмой год. Украинские военные ежедневно обстреливают Республики. Власти незалежной не предпринимают попыток остановить кровопролитие и пытаются уйти от выполнения договоренностей, достигнутых в Минске. Тем временем в Республиках Донбасса с каждым днем становится все больше граждан России. Жители выезжают в РФ, где получают российские паспорта по упрощенной системе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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