2020-07-14T11:21:34+03:00
Политика

Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что делать жителям республик, которые сейчас не могут выехать в незалежную
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жители ДНР пока лишены возможности ездить на Украину для оформления документов. Фото: ГПСУЖители ДНР пока лишены возможности ездить на Украину для оформления документов. Фото: ГПСУ
Изменить размер текста:

Из-за карантина линия разграничения закрыта уже почти 4 месяца. А в соответствии с украинским законодательством, зарегистрировать факт рождения необходимо в течение месяца. Начальник Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Татьяна Филатова рассказала, что делать жителям республик.

- Для получения самого документа необходимо обратиться в отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) лично или через представителя по доверенности, – сказала Филатова. – При этом процедура выдачи свидетельства о рождении или смерти для жителей республик Донбасса не изменилась – она также осуществляется через суд.

Но дончане и луганчане сейчас не могут приехать на Украину, чтобы обратиться в суд или оформить доверенность для представителя. В то время, как зарегистрировать рождение ребенка требуется в течение 1 месяца. Есть сроки и по оформлению наследства (в частности, неполученной пенсии умершего). До карантина на подконтрольном Киеву Донбассе 47% всех регистраций смертей были именно с территории ДНР и ЛНР.

- Хотя официально есть административная ответственность за нарушение сроков регистрации рождения, мы, учитывая ситуацию, не обращаем на это внимание. У людей, которые родили детей, либо у них скончался родственник, будет возможность приехать и оформить свидетельства по завершению карантина, – пояснила начальник управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пустите ко мне моих родителей»: История одной разлученной семьи

Ситуация на пункте пропуска с Украиной разлучила донецкую семью с ребенком-инвалидом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина
Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»
Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ
Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым
Погода в Донецке на день: 14 июля дончан ждут осадки
Пьяные водители в ЛНР за выходные дни убили двоих жителей
Глава ДНР назначил Ольгу Долгошапко своим советником
В Донбассе кладбищенские воры раскурочили 46 могил
19 июля одному из лучших тренеров донецкого «Шахтера» Виктору Носову исполнилось бы 80
Зачем Украина хочет включить Великобританию и США в Нормандский формат переговоров по Донбассу
Погода в Донецке на неделю: после похолодания и дождей вернется июльская жара
Енотовидную собаку передали приюту военные ДНР
Глава МИД Украины сделал заявление по Донбассу
В Горловке рецидивисты, представившись полицейскими, ограбили и избили подростка
Пенсионеры из ЛНР за неделю сняли больше 4 миллионов гривен в «Ощадбанке» в Станице Луганской
В Мариуполе машина сбила двух девушек-полицейских, которые изымали контрафактные сигареты
В ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы
Чего коснутся масштабные преобразования в вооруженных силах ДНР
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
В ДНР в воскресенье утонули две женщины
Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе
Под обстрелами украинской армии оказались Донецк и Горловка
В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»
В Донбассе на один день открыли КПП «Еленовка»