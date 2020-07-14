Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина

14 Июль 2020 2020-07-14T11:21:34+03:00

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что делать жителям республик, которые сейчас не могут выехать в незалежную

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Из-за карантина линия разграничения закрыта уже почти 4 месяца. А в соответствии с украинским законодательством, зарегистрировать факт рождения необходимо в течение месяца. Начальник Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Татьяна Филатова рассказала, что делать жителям республик.

- Для получения самого документа необходимо обратиться в отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) лично или через представителя по доверенности, – сказала Филатова. – При этом процедура выдачи свидетельства о рождении или смерти для жителей республик Донбасса не изменилась – она также осуществляется через суд.

Но дончане и луганчане сейчас не могут приехать на Украину, чтобы обратиться в суд или оформить доверенность для представителя. В то время, как зарегистрировать рождение ребенка требуется в течение 1 месяца. Есть сроки и по оформлению наследства (в частности, неполученной пенсии умершего). До карантина на подконтрольном Киеву Донбассе 47% всех регистраций смертей были именно с территории ДНР и ЛНР.

- Хотя официально есть административная ответственность за нарушение сроков регистрации рождения, мы, учитывая ситуацию, не обращаем на это внимание. У людей, которые родили детей, либо у них скончался родственник, будет возможность приехать и оформить свидетельства по завершению карантина, – пояснила начальник управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU