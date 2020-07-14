2020-07-14T10:16:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ

Теперь для этого потребуется сделать тест на коронавирус
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане ждут смягчения карантинных мер. Фото: Евгении КаДончане ждут смягчения карантинных мер. Фото: Евгении Ка
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Все въезжающие в РФ должны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус. Этой информацией с дончанами поделилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Опубликовано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ (http://publication.pravo.gov.ru/Docum…/View/0001202007130036), согласно которому в течение трех календарных дней, со дня прибытия на территорию Российской Федерации, иностранцы, а также граждане России обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, - сообщила депутат. - Тест можно не проходить иностранцам, которые не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ, сделали тест на коронавирус методом ПЦР, и об отрицательном результате которого у них имеется подтверждающий документ.

Стоимость теста - от 1 800 до 2 500 рублей. Результаты теста будут готовы через три дня.

Остаются открытыми вопросы - нужно ли делать этот тест, если сама поездка займет менее трех дней.

Ранее мы сообщали, что самоизоляцию 14 дней могли не соблюдать граждане, следующие транзитом через РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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