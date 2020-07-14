Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ

14 Июль 2020 2020-07-14T10:16:11+03:00

Теперь для этого потребуется сделать тест на коронавирус

Изменить размер текста: A A

Все въезжающие в РФ должны в течение трех дней с момента прибытия сдать тест на коронавирус. Этой информацией с дончанами поделилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Опубликовано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ (http://publication.pravo.gov.ru/Docum…/View/0001202007130036), согласно которому в течение трех календарных дней, со дня прибытия на территорию Российской Федерации, иностранцы, а также граждане России обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, - сообщила депутат. - Тест можно не проходить иностранцам, которые не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ, сделали тест на коронавирус методом ПЦР, и об отрицательном результате которого у них имеется подтверждающий документ.

Стоимость теста - от 1 800 до 2 500 рублей. Результаты теста будут готовы через три дня.

Остаются открытыми вопросы - нужно ли делать этот тест, если сама поездка займет менее трех дней.

Ранее мы сообщали, что самоизоляцию 14 дней могли не соблюдать граждане, следующие транзитом через РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе

У президента Украины стремительно падают рейтинги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU