Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым
Температура воздуха в ЛНР 14 июля будет до 28 градусов тепла днем.
- 14 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, местами гроза, в отдельных районах град; ветер юго-западный 9-14 м/с, при грозе – шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На горячую линию Минздрава ДНР каждый день обращаются до 400 человек
Звонят по всем вопросам, касающимся коронавируса (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU