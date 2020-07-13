2020-07-13T18:38:46+03:00
Политика

Погода в Донецке на неделю: после похолодания и дождей вернется июльская жара

Погода в Донецке на этой неделе существенно изменится
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С четверга в Донецке установится комфортная летняя погодаС четверга в Донецке установится комфортная летняя погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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О погоде на предстоящую неделю в Донецке и Донецкой Народной Республике сегодня рассказали в МЧС ДНР со ссылкой на данные Гидрометцентра.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике ожидаются следующие условия погоды, - сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин. - В первой половине недели – короткие грозовые дожди, порывистый ветер. Температура воздуха ночью +13-18 градусов, днем +21-26 градусов. Во второй половине недели – без осадков, температура воздуха: ночью +16-21 градус, днем +26-31 градус.

В выходные дни ветер стихнет, вернется июльская жара. Впрочем, не будет иссушающего зноя, как совсем недавно.

Сегодня в столице Республики переменная облачность. Температура держится в районе 28-30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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