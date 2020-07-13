Енотовидную собаку передали приюту военные ДНР
Недавно в донецком приюте «4 ЛАПКИ» появился необычный житель - енотовидная собака.
- Прошу любить и жаловать, это Матильда, - представила нового питомца владелица приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик. - Матильда у нас – енотовидная собака. Она пару лет прожила в расположении воинской части, где за это время её выкормили и выходили. Увы, так сложились обстоятельства, что для неё пришлось срочно искать новое место жительства.
Оказывается, это не первая енотовидная собака в приюте. Несколько лет назад в «4 ЛАПКИ» появился Жорик, который, правда, оказался Жоржеттой.
Поэтому, Матильда заняла пока пустующий лисий вольер.
- Чтобы девочки не спорили, кто из них царевна, - пояснила Ирина.
В приюте на сегодня содержится более 300 собак и прокормить их очень непросто. К тому же, каждый день стоит вопрос лечения, вакцинации животных, а также текущих ремонтов.
Помочь приюту можно, перечислив посильную для вас сумму на следующие реквизиты:
Сбербанк РФ 5469520025276023 Ирина Викторовна Волик Карта привязана к номеру телефона: +79185438287 ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко Карта ЦРБ ДНР: 1122270611218546 Ирина Волик (срок действия до 06/20)
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ИСТОЧНИК KP.RU