Енотовидную собаку передали приюту военные ДНР

13 Июль 2020 2020-07-13T18:07:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в донецком приюте «4 ЛАПКИ» появился необычный житель - енотовидная собака.

- Прошу любить и жаловать, это Матильда, - представила нового питомца владелица приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик. - Матильда у нас – енотовидная собака. Она пару лет прожила в расположении воинской части, где за это время её выкормили и выходили. Увы, так сложились обстоятельства, что для неё пришлось срочно искать новое место жительства.

Оказывается, это не первая енотовидная собака в приюте. Несколько лет назад в «4 ЛАПКИ» появился Жорик, который, правда, оказался Жоржеттой.

Поэтому, Матильда заняла пока пустующий лисий вольер.

- Чтобы девочки не спорили, кто из них царевна, - пояснила Ирина.

В приюте на сегодня содержится более 300 собак и прокормить их очень непросто. К тому же, каждый день стоит вопрос лечения, вакцинации животных, а также текущих ремонтов.

Помочь приюту можно, перечислив посильную для вас сумму на следующие реквизиты:

Сбербанк РФ 5469520025276023 Ирина Викторовна Волик Карта привязана к номеру телефона: +79185438287 ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко Карта ЦРБ ДНР: 1122270611218546 Ирина Волик (срок действия до 06/20)

Читайте также

В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»

О требованиях рассказали в Межведомственном оперативном штабе ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU