2020-07-13T18:07:24+03:00
Дом. Семья

Енотовидную собаку передали приюту военные ДНР

В донецком приюте «4 ЛАПКИ» необычное пополнение
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Матильде выделили отдельные апартаменты. Фото: приют «4 ЛАПКИ»Матильде выделили отдельные апартаменты. Фото: приют «4 ЛАПКИ»
Изменить размер текста:

Недавно в донецком приюте «4 ЛАПКИ» появился необычный житель - енотовидная собака.

- Прошу любить и жаловать, это Матильда, - представила нового питомца владелица приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик. - Матильда у нас – енотовидная собака. Она пару лет прожила в расположении воинской части, где за это время её выкормили и выходили. Увы, так сложились обстоятельства, что для неё пришлось срочно искать новое место жительства.

Оказывается, это не первая енотовидная собака в приюте. Несколько лет назад в «4 ЛАПКИ» появился Жорик, который, правда, оказался Жоржеттой.

Поэтому, Матильда заняла пока пустующий лисий вольер.

- Чтобы девочки не спорили, кто из них царевна, - пояснила Ирина.

В приюте на сегодня содержится более 300 собак и прокормить их очень непросто. К тому же, каждый день стоит вопрос лечения, вакцинации животных, а также текущих ремонтов.

Помочь приюту можно, перечислив посильную для вас сумму на следующие реквизиты:

Сбербанк РФ 5469520025276023 Ирина Викторовна Волик Карта привязана к номеру телефона: +79185438287 ПриватБанк 5168755442929671 Виктория Гречко Карта ЦРБ ДНР: 1122270611218546 Ирина Волик (срок действия до 06/20)

Читайте также

В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»

О требованиях рассказали в Межведомственном оперативном штабе ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на неделю: после похолодания и дождей вернется июльская жара
Енотовидную собаку передали приюту военные ДНР
Глава МИД Украины сделал заявление по Донбассу
В Горловке рецидивисты, представившись полицейскими, ограбили и избили подростка
Пенсионеры из ЛНР за неделю сняли больше 4 миллионов гривен в «Ощадбанке» в Станице Луганской
В Мариуполе машина сбила двух девушек-полицейских, которые изымали контрафактные сигареты
В ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы
Чего коснутся масштабные преобразования в вооруженных силах ДНР
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
В ДНР в воскресенье утонули две женщины
Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе
Под обстрелами украинской армии оказались Донецк и Горловка
В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»
В Донбассе на один день открыли КПП «Еленовка»