В Горловке рецидивисты, представившись полицейскими, ограбили и избили подростка
Сотрудники полиции задержали в Горловке двоих подозреваемых в разбойном нападении на 17-летнего подростка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Горловского горуправления МВД ДНР.
- Подросток вечером вышел на пробежку. К нему подошли двое мужчин и представились сотрудниками полиции. Они попросили у парня мобильный телефон под видом проверки на «причастность к совершению преступления». Молодой человек отказал - он усомнился в принадлежности мужчин к полиции. Тогда злоумышленники избили парня, забрали его телефон и скрылись в неизвестном направлении, - рассказали в МВД.
Задержали разбойников настоящие сотрудники полиции – из сектора уголовного розыска Калининского райотдела МВД. Выяснилось, что нападавшие были ранее судимы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174 УК ДНР (разбой), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU