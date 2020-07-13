Украинские власти пообещали Красному Кресту упростить пропуск пенсионеров через КПВВ в Донбассе

В конце прошлой недели представители Красного Креста и Офиса президента Украины договорились о возможности упрощения режима пропуска через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе для наиболее уязвимых категорий граждан, в первую очередь, пенсионеров.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время видеоконференции заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы с главой Миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт.

Напомним, что сейчас, приезжающие на Украину из ДНР и ЛНР жители должны установить в мобильном телефоне приложение «Дій вдома» («Действуй дома») и пойти на самоизоляцию на 14 дней. Для пожилых людей это создает большие трудности. Многие пенсионеры пользуются кнопочными телефонами, а для приложения нужен смартфон.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать от властей Украины решения об отмене самоизоляции. К тому же попасть на территорию Украины и вернуться назад сейчас могут только жители ЛНР – через КПВВ «Станица Луганская». И то с рядом ограничений.

Тем временем, власти ДНР лишь периодически – раз в неделю - открывают КПП «Еленовка» для пропуска жителей. Причем все обставлено такими условиями, что пожилым людям лучше не рисковать здоровьем и жизнью.

Вот и сегодня, 13 июля, работает пункт пропуска «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь. Впускают в Республику только по спискам Межведомственного оперативного штаба ДНР. Люди пройдут обязательную двухнедельную обсервацию. А выехать могут только жители, которые прописаны на территории Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Жителей ДНР – ни пожилых, ни молодых – пока не выпускают.

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