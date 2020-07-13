Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 июля 2020 года: Всех жителей, приехавших из Украины через КПВВ «Еленовка», отправят на двухнедельную обсервацию
Исследования на заболевание коронавирусом в ДНР за минувшие сутки не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
В ведомстве напомнили, что в Республике за все время заболели COVID-19 1362 человека. Сейчас на лечении находятся 664 человека. 618 жителей выписаны после выздоровления. 80 человек умерли.
Также в Минздраве отметили, что сейчас под наблюдением в ДНР находятся 3966 человек. Из них 3671 человека – на самоизоляции на дому. А в условиях стационарных отделений находится 295 человек, из них 111 – прибывших из Украины и находящихся на обсервации. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 477 человека.
Тем временем, сегодня власти ДНР открыли КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда. Попасть в Республику можно только по спискам Межведомственного оперативного штаба ДНР. Всех приехавших из Украины жителей ожидает обязательная обсервация продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.
Последний раз КПП «Еленовка» был открыт 7 июля. Тогда по спискам смогли проехать 120 человек. Также Украина пропустила в сторону ДНР десятки людей, которых не было в списках штаба. В итоге эти люди были вынуждены провести целый день на жаре. В ДНР их все-таки впустили ближе к полуночи. 49 человек разместили на обсервацию в больницу в Макеевке. У шестерых приехавших 7 июля впоследствии выявили коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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