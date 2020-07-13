2020-07-13T15:13:26+03:00
Политика

Пенсионеры из ЛНР за неделю сняли больше 4 миллионов гривен в «Ощадбанке» в Станице Луганской

В Станице Луганской регулярно работает пункт пропуска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пункт пропуска в Станице Луганской каждый день пересекают сотни жителей. Фото: Фейсбук/Евгений КаплинПункт пропуска в Станице Луганской каждый день пересекают сотни жителей. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин
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С 1 по 8 июля в отделениях «Ощадбанка» в Станице Луганской (поконтрольная Киеву территория) были сняты 4,4 миллиона гривен (11 миллионов рублей). Большую часть этой суммы составляют пенсии и соцвыплаты жителей ЛНР, накопившиеся во время карантина. Такие данные приводят в украинском Министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» (МинВОТ).

В ведомстве сравнили эти цифры с аналогичным периодом июня этого года, когда не работал КПВВ «Станица Луганская». Тогда в отделениях «Ощадбанка» были сняты всего 160 тысяч гривен (400 тысяч рублей). Кстати, в минувшую субботу, 11 июля, пункт пропуска «Станица Луганская» в обоих направлениях пересекли около тысячи жителей. Сегодня по состоянию на 12 часов – более 700.

Напомним, что сейчас попасть на территорию Украины и вернуться назад могут только жители ЛНР – через КПВВ «Станица Луганская». И то с рядом ограничений. А вот власти ДНР лишь периодически открывают КПП «Еленовка» для пропуска жителей. Причем все обставлено такими условиями, что для людей это превращается в пытку. И уж совсем невозможно пенсионерам из Донецка съездить в незалежную за своей украинской пенсией. Жителей ДНР попросту не выпускают, мотивируя заботой об их здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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