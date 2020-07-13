2020-07-13T13:50:08+03:00
Политика

В Мариуполе машина сбила двух девушек-полицейских, которые изымали контрафактные сигареты

Происшествие случилось на дороге в районе квартала «Азовье»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Мерседес» на большой скорости въехал в автомобиль «Черри», затем сбил двух девушек-криминалисток. Фото: mrpl.city«Мерседес» на большой скорости въехал в автомобиль «Черри», затем сбил двух девушек-криминалисток. Фото: mrpl.city
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В подконтрольном Киеву Мариуполе 11 июля легковой автомобиль «Мерседес» на большой скорости сбил двух девушек-полицейских, когда те занимались изъятием контрафактных сигарет. Происшествие случилось на дороге в районе квартала «Азовье»

Эта история началась с того, что вечером 10 июля патрульные остановили «Газель», в которой везли 53 тысячи пачек сигарет. Вызвали следственно-оперативную группу. Сигареты пересчитывали всю ночь. А в 5 часов утра автомобиль «Мерседес» на большой скорости въехал в припаркованный рядом автомобиль «Черри», затем сбил двух девушек-криминалисток. Одна из них от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами. Девушек забрали в больницу.

Сигареты пересчитывали всю ночь прямо на дороге. Фото: mrpl.city

Сигареты пересчитывали всю ночь прямо на дороге. Фото: mrpl.city

Стоит отметить, что место, где полиция проводила изъятие сигарет, было отгорожено знаками и конусами. В местном управлении полиции сообщили, что причиной ДТП стало то, что водитель «Мерседеса» отвлекся на звонок мобильного телефона. Предварительно дело квалифицируется по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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