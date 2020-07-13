В Мариуполе машина сбила двух девушек-полицейских, которые изымали контрафактные сигареты

13 Июль 2020 2020-07-13T13:50:08+03:00

«Мерседес» на большой скорости въехал в автомобиль «Черри», затем сбил двух девушек-криминалисток. Фото: mrpl.city

Изменить размер текста: A A

В подконтрольном Киеву Мариуполе 11 июля легковой автомобиль «Мерседес» на большой скорости сбил двух девушек-полицейских, когда те занимались изъятием контрафактных сигарет. Происшествие случилось на дороге в районе квартала «Азовье»

Эта история началась с того, что вечером 10 июля патрульные остановили «Газель», в которой везли 53 тысячи пачек сигарет. Вызвали следственно-оперативную группу. Сигареты пересчитывали всю ночь. А в 5 часов утра автомобиль «Мерседес» на большой скорости въехал в припаркованный рядом автомобиль «Черри», затем сбил двух девушек-криминалисток. Одна из них от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами. Девушек забрали в больницу.

Сигареты пересчитывали всю ночь прямо на дороге. Фото: mrpl.city

Стоит отметить, что место, где полиция проводила изъятие сигарет, было отгорожено знаками и конусами. В местном управлении полиции сообщили, что причиной ДТП стало то, что водитель «Мерседеса» отвлекся на звонок мобильного телефона. Предварительно дело квалифицируется по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе

У президента Украины стремительно падают рейтинги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU