В ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы
В Славяносербском районе ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
- 12 июля в 5:51 в службу 101 Славносербского района поступило сообщение от сотрудницы отдела жизнеобеспечения поселкового совета Фрунзе о том, что в селе Заречье от массированного обстрела загорелось пшеничное поле, - говорится в сообщении.
К месту происшествия выехали пожарные из поселков Фрунзе и Червоногвардейское. Тушение, помимо постоянной угрозы повторного обстрела, осложнялось сильными порывами ветра. Загорание ликвидировано в 7:43. Сгорело 7 га пшеницы, 30 га стерни, 0,5 га сухой травы.
В МЧС ЛНР отметили, что это четвертый случай загорания полей в Слаявяносербском районе. Этим летом уже выгорело более 58 га зерновых культур. Складывается впечатление, что украинская армия решила оставить жителей ЛНР без урожая пшеницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU