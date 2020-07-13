2020-07-13T12:48:18+03:00
Политика

В ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы

Всего в Славяносербском районе выгорело уже более 58 гектаров зерновых культур
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинская армия решила оставить жителей ЛНР без урожая пшеницы. Фото: МЧС ЛНРУкраинская армия решила оставить жителей ЛНР без урожая пшеницы. Фото: МЧС ЛНР
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В Славяносербском районе ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- 12 июля в 5:51 в службу 101 Славносербского района поступило сообщение от сотрудницы отдела жизнеобеспечения поселкового совета Фрунзе о том, что в селе Заречье от массированного обстрела загорелось пшеничное поле, - говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали пожарные из поселков Фрунзе и Червоногвардейское. Тушение, помимо постоянной угрозы повторного обстрела, осложнялось сильными порывами ветра. Загорание ликвидировано в 7:43. Сгорело 7 га пшеницы, 30 га стерни, 0,5 га сухой травы.

В МЧС ЛНР отметили, что это четвертый случай загорания полей в Слаявяносербском районе. Этим летом уже выгорело более 58 га зерновых культур. Складывается впечатление, что украинская армия решила оставить жителей ЛНР без урожая пшеницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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