2020-07-13T12:10:45+03:00
Политика

Чего коснутся масштабные преобразования в вооруженных силах ДНР

Об этом Глава ДНР Денис Пушилин рассказал на вручении дипломов в Донецком высшем общевойсковом командном училище
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Вручение дипломов молодым офицерам в Донецком высшем общевойсковом командном училище. Фото: glavadnr.ruВручение дипломов молодым офицерам в Донецком высшем общевойсковом командном училище. Фото: glavadnr.ru
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На вручении дипломов молодым офицерам в Донецком высшем общевойсковом командном училище Глава Республики Денис Пушилин отметил, что сейчас вооруженные силы Республики накануне масштабных преобразований.

- Они коснутся многих направлений: развития военно-промышленного комплекса, совершенствования социальной защиты военнослужащих и военного образования. Нам предстоит внедрение новых, передовых технологий, способных повысить качество военной подготовки. Очень надеюсь на ваше участие в решении поставленных задач, - заявил лидер государства.

Также Денис Владимирович поздравил молодых офицеров с окончанием обучения и выразил уверенность, что выпускники справятся с поставленными задачами и будут достойно нести службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь для граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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