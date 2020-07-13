Чего коснутся масштабные преобразования в вооруженных силах ДНР
На вручении дипломов молодым офицерам в Донецком высшем общевойсковом командном училище Глава Республики Денис Пушилин отметил, что сейчас вооруженные силы Республики накануне масштабных преобразований.
- Они коснутся многих направлений: развития военно-промышленного комплекса, совершенствования социальной защиты военнослужащих и военного образования. Нам предстоит внедрение новых, передовых технологий, способных повысить качество военной подготовки. Очень надеюсь на ваше участие в решении поставленных задач, - заявил лидер государства.
Также Денис Владимирович поздравил молодых офицеров с окончанием обучения и выразил уверенность, что выпускники справятся с поставленными задачами и будут достойно нести службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь для граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU