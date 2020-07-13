2020-07-13T11:24:51+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились

Коронавирусом в ДНР за все время заболели 1362 человека
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Исследования на коронавирус не проводились - лаборатория находилась на санобработкеИсследования на коронавирус не проводились - лаборатория находилась на санобработкеФото: Андрей АБРАМОВ
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Исследования на заболевание коронавирусом в ДНР за минувшие сутки не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве напомнили, что в Республике за все время заболели COVID-19 1362 человека. Сейчас на лечении находятся 664 человека. 618 жителей выписаны после выздоровления. 80 человек умерли.

Также в Минздраве отметили, что сейчас под наблюдением в ДНР находятся 3966 человек. Из них 3671 человека – на самоизоляции на дому. А в условиях стационарных отделений находится 295 человек, из них 111 – прибывших из Украины и находящихся на обсервации. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 477 человека.

Тем временем, сегодня власти ДНР открыли КПВВ «Еленовка». Все приехавшие из Украины жители пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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