В ДНР в воскресенье утонули две женщины
В ДНР в минувшее воскресенье, 12 июля, утонули две женщины. Трагедии на воде случились в Макеевке и Харцызске. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
- 12 июля в Харцызске в пруду на территории садового общества утонула 34-летняя женщина. Группой водолазно-спасательных работ РСЦ было обследовано 150 квадратных метров дна водоема. На удалении 15 метров от берега, на глубине 3 метров, было обнаружено тело погибшей, - говорится в сообщении.
Также в этот день спасатели Макеевки при помощи шанцевого инструмента извлекли на берег тело женщины. Трагедия случилась на водоеме в Центрально-Городском районе. Личность погибшей и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU