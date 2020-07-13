2020-07-13T11:03:21+03:00
Политика

В ДНР в воскресенье утонули две женщины

Трагедии на воде случились в Макеевке и Харцызске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
К рекомендациям сотрудников МЧС о правилах поведения на воде надо относиться серьезно. Фото: МЧС ДНРК рекомендациям сотрудников МЧС о правилах поведения на воде надо относиться серьезно. Фото: МЧС ДНР
Изменить размер текста:

В ДНР в минувшее воскресенье, 12 июля, утонули две женщины. Трагедии на воде случились в Макеевке и Харцызске. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- 12 июля в Харцызске в пруду на территории садового общества утонула 34-летняя женщина. Группой водолазно-спасательных работ РСЦ было обследовано 150 квадратных метров дна водоема. На удалении 15 метров от берега, на глубине 3 метров, было обнаружено тело погибшей, - говорится в сообщении.

Также в этот день спасатели Макеевки при помощи шанцевого инструмента извлекли на берег тело женщины. Трагедия случилась на водоеме в Центрально-Городском районе. Личность погибшей и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побывавший в огненном смерче пожарный Владимир Ротто еще 15 минут помогал товарищам тушить поле пшеницы

После выздоровления сотрудника МЧС ДНР наградят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР из-за обстрела украинской армии сгорело 7 гектаров пшеницы
Чего коснутся масштабные преобразования в вооруженных силах ДНР
Коронавирус в ДНР: В Республике в минувшие сутки исследования на COVID-19 не проводились
В ДНР в воскресенье утонули две женщины
Зеленского призывают уйти в отставку из-за ситуации в Донбассе
Под обстрелами украинской армии оказались Донецк и Горловка
В ДНР рассказали о правилах въезда и выезда из Республики через КПВВ «Еленовка»
В Донбассе на один день открыли КПП «Еленовка»
Погода в Луганске на день: 13 июля ожидаются гроза, град и жара до 31 градусов
Погода в Донецке на день: 13 июля будет кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса
В ДНР открыли три новых автобусных международных маршрута
«Это одна из главных наших военных побед» Денис Пушилин отметил судьбоносность контроля над Иловайском для становления Республики
В Авдеевке задержали женщину с паспортом ДНР
От коронавируса в ЛНР выздоровели 485 человек
13 июля в Донбассе откроется пункт пропуска «Еленовка»
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 60 боеприпасов
В Попасной украинские солдаты на БМП врезались в остановку
В ДНР некоторые переболели коронавирусом еще в январе
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом: Пока большинство не переболеет, эпидемия не остановится
Умер тренер олимпийской сборной СССР Владимир Сальков
От коронавируса в ДНР за сутки умер один человек
Украинские боевики нанесли минометные удары по пригородам Донецка
Погода в Луганске на день: 12 июля будет дождь, гроза до 35 градусов жары
Погода в Донецке на день: 12 июля будет ясно, до +33 градусов
Коронавирус в ДНР: За три месяца полиция зафиксировала 395 нарушений ограничительных мер
Трое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах
В ДНР рассказали как реконструируют таможенный пункт «Успенка» на границе с Россией
Вооруженный солдат ВСУ пытался ограбить продуктовый магазин в Станице Луганской