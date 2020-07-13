В ДНР в воскресенье утонули две женщины

13 Июль 2020 2020-07-13T11:03:21+03:00

К рекомендациям сотрудников МЧС о правилах поведения на воде надо относиться серьезно. Фото: МЧС ДНР

Трагедии на воде случились в Макеевке и Харцызске

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В ДНР в минувшее воскресенье, 12 июля, утонули две женщины. Трагедии на воде случились в Макеевке и Харцызске. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- 12 июля в Харцызске в пруду на территории садового общества утонула 34-летняя женщина. Группой водолазно-спасательных работ РСЦ было обследовано 150 квадратных метров дна водоема. На удалении 15 метров от берега, на глубине 3 метров, было обнаружено тело погибшей, - говорится в сообщении.

Также в этот день спасатели Макеевки при помощи шанцевого инструмента извлекли на берег тело женщины. Трагедия случилась на водоеме в Центрально-Городском районе. Личность погибшей и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU