Под обстрелами украинской армии оказались Донецк и Горловка

13 Июль 2020 2020-07-13T10:14:55+03:00

В минувший день по территории ДНР были выпущены 24 мины и гранаты

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В минувший день ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР были выпущены 24 мины и гранаты. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Особенно горячо было в районе терминала разрушенного донецкого аэропорта и поселка Спартак. По ним рано утром украинские военные выпустили 22 мины калибра 82 мм.

А вечером ВСУ обстреляли из гранатометов горловский поселок шахты имени Гагарина.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Также не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU