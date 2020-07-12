В Авдеевке задержали женщину с паспортом ДНР

12 Июль 2020 2020-07-12T20:00:04+03:00

Теперь ее обвинят в сепаратизме

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В подконтрольной Киеву Авдеевке, что к северу от Донецка, сотрудники службы безопасности Украины задержали женщину с паспортом ДНР. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- 10 июня сотрудники СБУ без основания задержали женщину с паспортом ДНР Евгению Т. Известно, что гражданку доставили в мариупольский отдел службы безопасности для проведения оперативных мероприятий и обвинения в сотрудничестве с силовыми структурами Республики, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ планирует задерживать абитуриентов из ДНР, приехавших по льготной программе в Украину. Программа льготного поступления в украинские вузы может обернуться для молодежи республик Донбасса обвинением в сепаратизме.

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ИСТОЧНИК KP.RU