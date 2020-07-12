2020-07-12T18:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ЛНР выздоровели 485 человек

За все время от коронавируса в ЛНР умерли 14 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР выздоровели 485 человекОт коронавируса в ЛНР выздоровели 485 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Луганской Народной Республике зарегистрировали 576 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 485 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 14 человек, - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Власти ЛНР заявили, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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