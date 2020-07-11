В ЛНР за взятку арестован директор свердловского коммунального предприятия

11 Июль 2020 2020-07-11T15:19:51+03:00

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В Луганской Народной Республике задержан директор одного из коммунальных предприятий Свердловска. Ему вменяют систематическое вымогательство и получение взяток. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

- Руководитель предприятия был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере четырех тысяч российских рублей, - рассказали правоохранители.

По версии следствия, директор в преступном сговоре с администратором предприятия с апреля по июнь 2020 года систематически вымогал и получал взятки у физлица-предпринимателя за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности.

В сфере предоставления услуг населению по вывозу твердых бытовых отходов, а также препятствовал заключению официального договора на вывоз ТБО, что повлекло за собой недополучение средств в бюджет Свердловска, - сказали в МВД Республики.

Возбуждено уголовное дело.

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Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU