В ЛНР за взятку арестован директор свердловского коммунального предприятия
В Луганской Народной Республике задержан директор одного из коммунальных предприятий Свердловска. Ему вменяют систематическое вымогательство и получение взяток. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
- Руководитель предприятия был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере четырех тысяч российских рублей, - рассказали правоохранители.
По версии следствия, директор в преступном сговоре с администратором предприятия с апреля по июнь 2020 года систематически вымогал и получал взятки у физлица-предпринимателя за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности.
В сфере предоставления услуг населению по вывозу твердых бытовых отходов, а также препятствовал заключению официального договора на вывоз ТБО, что повлекло за собой недополучение средств в бюджет Свердловска, - сказали в МВД Республики.
Возбуждено уголовное дело.
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Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU