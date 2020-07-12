В Попасной украинские солдаты на БМП врезались в остановку

12 Июль 2020 2020-07-12T16:18:27+03:00

Солдаты ВСУ на БМП врезались в остановку с людьми. Фото: radiosvoboda.org

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В селе Новозвановка, что в Попаснянском районе, солдаты вооруженных формирований Украины на БМП врезались в остановку, где находились трое пенсионеров. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Военнослужащие 30-й бригады ВСУ совершили наезд на автобусную остановку по улице Советская. В тот момент транспорт до населенного пункта Попасная ожидали трое местных жителей пенсионного возраста. Благодаря устойчивости железобетонной конструкции жертв удалось избежать, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что уже в Попасной, чудом не пострадавшие пенсионеры написали жалобу в районный совет на бесчинства киевских силовиков и потребовали запретить перемещение бронетехники в населенных пунктов.

- Разведка оборонного ведомства Республики выявила в Новозвановке не меньше трех боевых машин пехоты, которые свободно перемещаются по населенному пункту, разрушая гусеничной техникой дороги общего пользования и создавая аварийные ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU